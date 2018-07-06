CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля важкої хвороби помер радянський авіаконструктор Віктор Толмачов. Він був розробником знаменитих літаків Ан-124 "Руслан" і Ан-225 "Мрія".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пішов з життя розробник літаків "Мрія" і "Руслан"
Віктору Толмачову було 83 роки
Фото: Facebook / Алексей Рогозин
Інформацію про смерть відомого авіаконструктора повідомив гендиректор Авіаційного комплексу ім. С. В. Ільюшина Олексій Рогозін.
Віктор Толмачов працював у конструкторському бюро "Антонов" з 1964 року.
На підприємство він прийшов на посаду інженера-конструктора. З 1991 року Толмачов був технічним директором авіакомпанії "Волга-Дніпро".
У 1992 році конструктор став лауреатом Державної премії України за створення "Ан-124".
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07 06 2018 22:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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