Пішов з життя розробник літаків "Мрія" і "Руслан"

Після важкої хвороби помер радянський авіаконструктор Віктор Толмачов. Він був розробником знаменитих літаків Ан-124 "Руслан" і Ан-225 "Мрія".

Інформацію про смерть відомого авіаконструктора повідомив гендиректор Авіаційного комплексу ім. С. В. Ільюшина Олексій Рогозін.

Віктор Толмачов працював у конструкторському бюро "Антонов" з 1964 року.

На підприємство він прийшов на посаду інженера-конструктора. З 1991 року Толмачов був технічним директором авіакомпанії "Волга-Дніпро".

У 1992 році конструктор став лауреатом Державної премії України за створення "Ан-124".