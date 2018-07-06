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Пішов з життя розробник літаків "Мрія" і "Руслан"

Віктору Толмачову було 83 роки
Після важкої хвороби помер радянський авіаконструктор Віктор Толмачов. Він був розробником знаменитих літаків Ан-124 "Руслан" і Ан-225 "Мрія".
Пішов з життя розробник літаків "Мрія" і "Руслан" Фото: Facebook / Алексей Рогозин

Інформацію про смерть відомого авіаконструктора повідомив гендиректор Авіаційного комплексу ім. С. В. Ільюшина Олексій Рогозін.

Віктор Толмачов працював у конструкторському бюро "Антонов" з 1964 року.

На підприємство він прийшов на посаду інженера-конструктора. З 1991 року Толмачов був технічним директором авіакомпанії "Волга-Дніпро".

У 1992 році конструктор став лауреатом Державної премії України за створення "Ан-124".

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07 06 2018 22:22
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