ПОЛІТИКА НОВИНИ7 серпня після 26 днів боротьби за життя помер голова фракції "Свобода" у Миргородській міськраді на Полтавщині, очільник міської "Свободи" Олег СупруненкоПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після 26 днів реанімації помер жорстоко побитий депутат від "Свободи"
У загиблого залишилась дружина та маленький син
Олег Супруненко Фото: svoboda.org.ua
У загиблого Олега залишилась дружина та маленький син.
Про це повідомляє прес-служба політсили.
Повідомляється, що 12 липня в Миргороді о 1-й годині ночі на свободівця напали невідомі у масках, які нанесли йому тяжкі поранення: серйозні травми голови та численні переломи.
Олега покинули у непритомному стані на узбіччі. Більше трьох тижнів (26 днів) він знаходився в реанімації у вкрай тяжкому стані.
Правоохоронці не відкидають версію, пов'язану з професійною та політичною діяльністю Олега.
Нагадаємо, що раніше поліція затримала киянина, який підозрюється у вбивстві своїх батьків і сестер.
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