Після 26 днів реанімації помер жорстоко побитий депутат від "Свободи"

У загиблого залишилась дружина та маленький син

7 серпня після 26 днів боротьби за життя помер голова фракції "Свобода" у Миргородській міськраді на Полтавщині, очільник міської "Свободи" Олег Супруненко

У загиблого Олега залишилась дружина та маленький син.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Повідомляється, що 12 липня в Миргороді о 1-й годині ночі на свободівця напали невідомі у масках, які нанесли йому тяжкі поранення: серйозні травми голови та численні переломи.

Олега покинули у непритомному стані на узбіччі. Більше трьох тижнів (26 днів) він знаходився в реанімації у вкрай тяжкому стані.

Правоохоронці не відкидають версію, пов'язану з професійною та політичною діяльністю Олега.

Нагадаємо, що раніше поліція затримала киянина, який підозрюється у вбивстві своїх батьків і сестер.