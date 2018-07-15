Після автокефалії УГКЦ не приєднуватиметься до помісної церкви

"З настанням автокефалії для УГКЦ нічого не зміниться", – заявляють у церкві

Українська Греко-Католицька Церква не збирається приєднуватися до новоствореної помісної церкви в разі отримання томосу.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час Загальнонаціональної прощі до Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, реагуючи на слова президента Петра Порошенка про прагнення досягти автокефалії Української помісної православної Церкви, заявив, що Українська Греко-Католицька Церква вітає все, що можна зробити для внутрішньої єдності православних, однак для УГКЦ з наданням автокефалії нічого не зміниться.

"Ми, як греко-католики, вважаємо це внутрішньою справою Православної Церкви. ... Для УГКЦ з наданням автокефалії нічого не зміниться. Але ми будемо шукати всі можливі шляхи, в дусі екуменічної концепції нашої Церкви, для досягнення єдності між усіма християнами, між усіма частинами Київської Церкви Володимирового Хрещення", – зауважив духовний лідер греко-католиків.

На переконання Глави УГКЦ, християнам слід разом шукати шляхів до відновлення первинної єдності Київської Церкви, як це було 1030 років тому.

"Дякуємо за ваше запевнення, що наша Церква буде користуватися всіма правами і не будемо примушувані ставати конфесійно православними, як дехто собі думає. Бо деякі наші люди не розуміли, чому депутати греко-католики голосують за Помісну православну Церкву, і запитували, чи тоді, коли вона вже буде нас не будуть змушувати до неї переходити? Ми кажемо: Ні, не будуть!" – сказав Глава УГКЦ президентові.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що автокефальна церква є одним зі стовпів національної безпеки України.

Як свідчить соцопитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" і Центром імені Олександра Розумкова наприкінці травня 2018 року, близько 31% українців підтримують створення єдиної помісної автокефальної церкви, 20% – не підтримують. Решті або все одно (35%), або складно відповісти (14%).