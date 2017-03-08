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Після Brexit антиросійські санкції Британії стануть жорсткішими, - The Times

Лондон буде запроваджувати власні ще жорсткіші санкції проти Росії
Велика Британія після виходу з ЄС не змінюватиме режим санкцій проти таких країн, як Росія Британський уряд готує законопроект, який визначить, коли Лондон візьме на себе повноваження ухвалення рішень щодо санкцій, тоді як зараз такі рішення приймаються на рівні Євросоюзу/
Після Brexit антиросійські санкції Британії стануть жорсткішими, - The Times Фото: з вільних джерел

Урядовці кажуть, що це це дозоволить Британії й надалі відігравати важливу роль у санкційному тиску, який запроваджують у світі "для боротьби з тероризмом і агресією", пише The Times.

Окрім того, самостійне ухвалення рішень може призвести до того, що Лондон буде запроваджувати власні ще жорсткіші санкції проти Росії, оскільки він багато років закликав до цього ЄС. Однак, Німеччина і Італія відкидали подібні пропозиції.

Джерела видання зауважили, що наразі не відомо, чи зможе Британія самостійно досягти значних успіхів у запровадженні власних санкцій, оскільки такого роду тиск краще працює, якщо він колективний. А національні рішення мають обмежені можливості.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд Великобританії планує розробити нове законодавство, що дозволить накладати санкції після виходу країни з Європейського союзу.

В даний час Великобританія підтримує більше 30 наборів санкцій, у тому числі проти Росії, КНДР та Ірану.

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