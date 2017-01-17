Після Brexit Британія вийде з єдиного ринку ЄС, - Мей
"Ми не будемо домагатися членства на єдиному ринку, а ширшого доступу до нього", - заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час ключової доповіді про плани Великобританії стосовно Brexit, яку транслювали британські телеканали, повідомляє "Укрінформ".
За її словами, залишитися в рамках єдиного ринку, хоча б і поза ЄС, означало б роботу відповідно до європейських норм, тому обидві сторони в кампанії перед референдумом говорили, що голос за те, щоб вийти з ЄС, буде означати вихід з єдиного ринку.
За словами Мей, пріоритетом Британії стане досягнення амбітної Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.
"Ця угода має дати найширшу можливість для торгівлі товарами і послугами між Британією і країнами ЄС", - сказала вона.
Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.
Також прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пообіцяла запустити статтю 50 Лісабонської угоди (формально починає процедуру виходу з Євросоюзу) до кінця березня 2017 року.
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