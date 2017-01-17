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Після Brexit Британія вийде з єдиного ринку ЄС, - Мей

За словами Мей, пріоритетом Британії стане досягнення амбітної Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС
Великобританія не буде намагатися залишитися в рамках єдиного ринку ЄС після Brexit, однак шукатиме можливість отримати якомога ширший доступ у рамках Угоди про зону вільної торгівлі.
Після Brexit Британія вийде з єдиного ринку ЄС, - Мей Фото: ukrep.be

"Ми не будемо домагатися членства на єдиному ринку, а ширшого доступу до нього", - заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час ключової доповіді про плани Великобританії стосовно Brexit, яку транслювали британські телеканали, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, залишитися в рамках єдиного ринку, хоча б і поза ЄС, означало б роботу відповідно до європейських норм, тому обидві сторони в кампанії перед референдумом говорили, що голос за те, щоб вийти з ЄС, буде означати вихід з єдиного ринку.

За словами Мей, пріоритетом Британії стане досягнення амбітної Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.

"Ця угода має дати найширшу можливість для торгівлі товарами і послугами між Британією і країнами ЄС", - сказала вона.

Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

Також прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пообіцяла запустити статтю 50 Лісабонської угоди (формально починає процедуру виходу з Євросоюзу) до кінця березня 2017 року.

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