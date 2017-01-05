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Після Brexit географічний центр ЄС переміститься до німецького села з населенням 89 жителів

Майбутній центр Євросоюзу настільки малий, що в ньому немає власного муніципалітету
Через розширення ЄС його центр періодично змінює своє положення. Останній раз географічний центр Євросоюзу перемістився з Бельгії в Німеччину. Наступного разу він, можливо, переміститься в 2019 році – після завершення переговорів про вихід Великобританії з єдиної Європи.
Після Brexit географічний центр ЄС переміститься до німецького села з населенням 89 жителів Фото: afp.com

Про це пише RFI.

Після виходу Великобританії в "серцевині" ЄС виявиться крихітне село Гадгейм, що загубилося в Баварії, на півдні Німеччини. Це нікому не відоме досі село з населенням всього 89 жителів.

"Про свою майбутню роль "європейського центру" більшість жителів дізналися з новин", – стверджує в інтерв’ю France-Presse мер сусіднього села Вейтшьохгейм Юрген Гетц. Село Гадгейм знаходиться в його віданні – майбутній центр Євросоюзу настільки малий, що в ньому немає власного муніципалітету. 


Фото: afp.com

"Спершу мешканці Гадгейма вирішили, що мова йде про першоквітневий жарт. Коли новина підтвердилася, в селі з гордістю згадали про давній місцевий переказ, згідно з яким саме тут "Бог поцілував Землю", – зізнався мер Юрген Гетц.

Гадгеймці вже прикрасили центральну площу свого села зоряно-синім прапором ЄС.

Найбільше гордість відчуває місцева жителька Карін Кеслер: майбутній географічний центр Євросоюзу, за розрахунками, буде прямо на її рапсовому полі.

Географічний центр Євросоюзу перемістився на територію Німеччини 1 травня 2004 року, коли єдина Європа виросла з 15 до 25 країн. Тоді в ЄС вступили Чехія, Словаччина і Словенія, Угорщина і Польща, Естонія, Литва і Латвія, а також Мальта і Кіпр. До тієї хвилі розширення, за розрахунками географів, центр ЄС протягом десятиліття розташовувався на території Бельгії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.

Лідери країн-членів ЄС на саміті в Брюсселі одностайно висловилися на підтримку вироблених директив для переговорів з Британією з приводу її виходу зі складу ЄС (Brexit)

 

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01 05 2017 20:30
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