Після Brexit географічний центр ЄС переміститься до німецького села з населенням 89 жителів
Про це пише RFI.
Після виходу Великобританії в "серцевині" ЄС виявиться крихітне село Гадгейм, що загубилося в Баварії, на півдні Німеччини. Це нікому не відоме досі село з населенням всього 89 жителів.
"Про свою майбутню роль "європейського центру" більшість жителів дізналися з новин", – стверджує в інтерв’ю France-Presse мер сусіднього села Вейтшьохгейм Юрген Гетц. Село Гадгейм знаходиться в його віданні – майбутній центр Євросоюзу настільки малий, що в ньому немає власного муніципалітету.
Фото: afp.com
"Спершу мешканці Гадгейма вирішили, що мова йде про першоквітневий жарт. Коли новина підтвердилася, в селі з гордістю згадали про давній місцевий переказ, згідно з яким саме тут "Бог поцілував Землю", – зізнався мер Юрген Гетц.
Гадгеймці вже прикрасили центральну площу свого села зоряно-синім прапором ЄС.
Найбільше гордість відчуває місцева жителька Карін Кеслер: майбутній географічний центр Євросоюзу, за розрахунками, буде прямо на її рапсовому полі.
Географічний центр Євросоюзу перемістився на територію Німеччини 1 травня 2004 року, коли єдина Європа виросла з 15 до 25 країн. Тоді в ЄС вступили Чехія, Словаччина і Словенія, Угорщина і Польща, Естонія, Литва і Латвія, а також Мальта і Кіпр. До тієї хвилі розширення, за розрахунками географів, центр ЄС протягом десятиліття розташовувався на території Бельгії.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.
Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.
Лідери країн-членів ЄС на саміті в Брюсселі одностайно висловилися на підтримку вироблених директив для переговорів з Британією з приводу її виходу зі складу ЄС (Brexit)
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