Після Brexit географічний центр ЄС переміститься до німецького села з населенням 89 жителів

Майбутній центр Євросоюзу настільки малий, що в ньому немає власного муніципалітету

Через розширення ЄС його центр періодично змінює своє положення. Останній раз географічний центр Євросоюзу перемістився з Бельгії в Німеччину. Наступного разу він, можливо, переміститься в 2019 році – після завершення переговорів про вихід Великобританії з єдиної Європи.

Про це пише RFI.

Після виходу Великобританії в "серцевині" ЄС виявиться крихітне село Гадгейм, що загубилося в Баварії, на півдні Німеччини. Це нікому не відоме досі село з населенням всього 89 жителів.

"Про свою майбутню роль "європейського центру" більшість жителів дізналися з новин", – стверджує в інтерв’ю France-Presse мер сусіднього села Вейтшьохгейм Юрген Гетц. Село Гадгейм знаходиться в його віданні – майбутній центр Євросоюзу настільки малий, що в ньому немає власного муніципалітету.



Фото: afp.com