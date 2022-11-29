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Після деокупації Криму розглядається видворення всіх громадян рф

Згідно з українським законодавством, усі іноземці, які потрапили на півострів після 2014 року не через українські КПВВ або через них, але порушили терміни перебування, проживають на території Криму незаконно
Після деокупації Криму розглядається видворення всіх громадян рф ташева

Від вирішення долі громадян рф у тимчасово окупованому Криму залежить безпека на півострові після деокупації. Про це повідомила постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева, передає Укрінформ.

“Наразі питання долі громадян рф, які опинились на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, це передусім безпекове питання та одна з гарантій неповторення агресії рф у майбутньому”, - зазначила вона.

Згідно з українським законодавством, усі іноземці, які потрапили на півострів після 2014 року не через українські КПВВ або через них, але порушили терміни перебування, проживають на території Криму незаконно.

“Рішення просте та не суперечить міжнародному праву: населення, яке приїхало незаконно на територію півострова, має залишити Автономну Республіку Крим та Севастополь шляхом добровільного виїзду чи примусового видворення”, - акцентувала Ташева.

За її словами, чинне законодавство України передбачає можливість примусового повернення для іноземців та осіб без громадянства і на основі відповідного закону розроблятиметься механізм для видворення громадян рф із Криму.

Ташева наголосила, що наразі розглядається варіант видворення всіх громадян рф після деокупації Криму: “А після виїзду за межі України їхня подальша доля та можливість повернутися на територію України вирішуватиметься згідно з українським законодавством”.

Кожна справа розглядатиметься індивідуально, адже необхідно буде враховувати багато факторів.

Наприклад, Офісу Кримської платформи відомі випадки, коли громадяни рф, які проживали на тимчасово окупованих територіях, виявляли активну проукраїнську позицію, сказала вона.

За словами Ташевої, ідеться, зокрема, про близьких родичів політв’язнів у Криму, дружин незаконно ув’язнених кримських активістів, адвокатів з російським громадянством, які захищають кримськотатарських та українських активістів під час висунення їм сфальсифікованих обвинувачень в окупаційних судах.


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29 11 2022 13:41
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