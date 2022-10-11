ПОЛІТИКА НОВИНИОстаточні результати виборів, які визначать, хто отримає партійну більшість у верхній палаті Конгресу США стануть відомі лише у грудні. За попередніми підрахунками, республіканці контролюватимуть Палату представників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати виборів у США стануть відомі після другого туру виборів у Джорджії
Фото: prousa.ru
Визначення результату затягнеться через те, що у штаті Джорджія необхідно провести другий тур виборів, пише Reuters. Він пройде 6 грудня.
Там після підрахунку понад 99% голосів демократ Рафаель Ворнок із невеликим відривом випереджає республіканця Гершела Волкера. Жоден кандидат не отримав абсолютної більшості голосів – 50%.
"У той час, як уповноважені особи округу досі продовжують детально підраховувати голоси, ми вважаємо, що можемо з упевненістю сказати, що тут, у Джорджії відбудеться другий тур голосувань до Сенату США, запланований на 6 грудня", – наголосив представник місцевої влади Гейб Стерлінг.
На ранок 10 листопада після підрахунку 90% бюлетенів розподіл місць у Палаті представників (435 місць загалом) виглядає так:
За даними CNN – 209 місць у республіканців, 191 у демократів;
За даними Reuters – 210 / 192;
За даними Fox News – 207 / 184.
Розподіл у Сенаті (100 місць загалом):
CNN – 49 місць у республіканців, 48 у демократів;
Reuters – 48 / 48;
Fox News – 49 / 48.
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