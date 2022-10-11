Результати виборів у США стануть відомі після другого туру виборів у Джорджії

Остаточні результати виборів, які визначать, хто отримає партійну більшість у верхній палаті Конгресу США стануть відомі лише у грудні. За попередніми підрахунками, республіканці контролюватимуть Палату представників.

Визначення результату затягнеться через те, що у штаті Джорджія необхідно провести другий тур виборів, пише Reuters. Він пройде 6 грудня.

Там після підрахунку понад 99% голосів демократ Рафаель Ворнок із невеликим відривом випереджає республіканця Гершела Волкера. Жоден кандидат не отримав абсолютної більшості голосів – 50%.

"У той час, як уповноважені особи округу досі продовжують детально підраховувати голоси, ми вважаємо, що можемо з упевненістю сказати, що тут, у Джорджії відбудеться другий тур голосувань до Сенату США, запланований на 6 грудня", – наголосив представник місцевої влади Гейб Стерлінг.

На ранок 10 листопада після підрахунку 90% бюлетенів розподіл місць у Палаті представників (435 місць загалом) виглядає так:

За даними CNN – 209 місць у республіканців, 191 у демократів;

За даними Reuters – 210 / 192;

За даними Fox News – 207 / 184.

Розподіл у Сенаті (100 місць загалом):

CNN – 49 місць у республіканців, 48 у демократів;

Reuters – 48 / 48;

Fox News – 49 / 48.