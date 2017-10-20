Після ДТП у Харкові зникла жінка,яка була на місці аварії - ЗМІ

Жінка перебувала на перехресті під час цих подій і розмовляла з донькою по телефону, кажуть родичі

Родичі Наталії Умаевой, 1971 року народження, заявили, що не можуть її знайти після смертельного ДТП у Харкові.

Жінка перебувала на перехресті під час цих подій і розмовляла з дочкою по телефону. Раптово в трубці почувся шум, якийсь чоловік узяв телефон і повідомив, що сталася аварія і загинуло багато людей.

Відзначається, що на місці аварії рідні знайшли тільки сумочку Наталії. У списках загиблих і постраждалих її прізвища немає. У лікарнях її теж не знайшли, - повідомляє ТСН.

У Харкові зараз знаходиться лише 15-річна дочка зникла. Чоловік-моряк у рейсі і не знає про те, що трапилося. Батьки і старший син приїдуть в місто лише 20 жовтня. Неповнолітньої дівчини інформації про матері не надають, стверджує видання.