Після ДТП у Харкові зникла жінка,яка була на місці аварії - ЗМІ
Жінка перебувала на перехресті під час цих подій і розмовляла з дочкою по телефону. Раптово в трубці почувся шум, якийсь чоловік узяв телефон і повідомив, що сталася аварія і загинуло багато людей.
Відзначається, що на місці аварії рідні знайшли тільки сумочку Наталії. У списках загиблих і постраждалих її прізвища немає. У лікарнях її теж не знайшли, - повідомляє ТСН.
У Харкові зараз знаходиться лише 15-річна дочка зникла. Чоловік-моряк у рейсі і не знає про те, що трапилося. Батьки і старший син приїдуть в місто лише 20 жовтня. Неповнолітньої дівчини інформації про матері не надають, стверджує видання.
Нагадаємо, що у Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.
19 жовтня суд арештував Олену Зайцеву. Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст.63 Конституції України.
Вітчим винуватиці ДТП у Харкові заявив, що Зайцева ніколи не порушувала правила дорожнього руху.
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