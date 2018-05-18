Після Ігор Співдружності в Австралії зникли десятки спортсменів і тренерів

Від 20 до 100 спортсменів зникли під час та після Ігор Співдружності в Австралії.

Змаганння відбувалися 4-15 квітня. Серед зниклих – спортсмени, тренери та представники команд з багатьох африканських країн, повідомляє BBC. Найбільше людей зникло зі збірної Камеруну – 8 спортсменів.

Після закінчення в'їзних віз учасників турніру у вівторок, Австралія погрожує депортувати тих, хто залишився на незаконне проживання. Водночас, за чинним законодавством, вони можуть подати заяву на отримання притулку та залишитися у країні.

Частина австралійських ЗМІ цитували різні центри консультацій з питань біженців та адвокатів з питань імміграції, які називали цифри від 20 до 50 спортсменів та інших представників національних команд. Australian Broadcasting Corporation з посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про "цілу сотню" людей.

У п'ятницю уряд Австралії відмовився розкрити точну кількість заяв про надання притулку, які він отримав та назвати точну кількість зниклих людей.

Згідно з міжнародним правом, люди мають право шукати притулок в іншій країні, якщо вони бояться переслідування вдома. Юристи з питань біженців у Сіднеї, Мельбурні та Канберрі повідомили ЗМІ, що вони контактували з кількома спортсменами, які звернулися по допомогу щодо отримання віз. Один міграційний адвокат у Канберрі розповіла Fairfax Media, що вона допомогла подати заяви про притулок п'ятьом спортсменам. Імміграційні служби кажуть, що вони організували "спеціальну операцію", аби знайти тих, хто зник.

Водночас один з камерунських спортсменів, боксер Фотсала Сімпліс, розмістив свої фото під час перебування в Мельбурні на Facebook минулого місяця – вже після того, як повідомили про його зникнення. Хоча тоді в нього ще була дійсна віза.

Зникнення спортсменів вже стало традицією великих спортивних змагань, зазначає BBC. Вважається, що багато зі зниклих просто хочуть мати шанс на краще життя. Під час Олімпіади-2012 в Лондоні 21 спортсмен та тренер зникли, і багато кого з них досі не знайшли. Понад 80 спортсменів також подали на притулок упродовж цього часу. Те ж відбулося і на Іграх у Співдружності в Австралії в 2006 році, коли понад 40 спортсменів і чиновників шукали притулку.

Минулого тижня ВВС поспілкувалася з колишнім камерунським важкоатлетом Сімпліс Рибуєм. Він пояснив, що став би жертвою переслідувань, якби повернувся додому. Він отримав притулок і відтоді представляє Австралію на спортивних змаганнях.

Минулого року Австралія надала візи 22 тис. біженців. Понад 1 200 людей прибули з африканських країн.

Нагадаємо, на південноафриканського тріатлоніста Мхленгі Гвала напали під час тренування і намагалися відрізати йому ноги бензопилою.