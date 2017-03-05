Після конфіскації грошей Януковича бюджет отримав $1,1 млрд, Мінфін - $199 млн, - Порошенко
Президент у середу провів нараду з міністром фінансів Олександром Данилюком і головою Національного банку Валерією Гонтарєвою.
$199 млн у цінних паперах буде передано Міністерству фінансів. На цю суму зменшиться внутрішній борг держави, йдеться на сайті глави держави.
"До речі, я хочу повідомити, що станом на зараз жодної скарги на це рішення не було. І так звані власники, які показали свої претензії на ці гроші, так і не з'явилися", - зазначив голова держави і додав, що завдяки рішучим діям правоохоронних органів і рішенням суду справедливість у цьому питанні була відновлена.
"Це не просто збільшує можливості державного бюджету й української держави для відновлення справедливості та інвестування цих коштів в українську армію, зміцнення обороноздатності нашої держави та відновлення соціальної справедливості шляхом спрямування цих коштів на захист найменш захищених верств населення. А ці кошти також будуть зараховані до золотовалютних резервів держави", - наголосив Порошенко.
За словами Президента, після зарахування цих коштів, золотовалютні резерви держави становитимуть 18,4 млрд доларів.
Варто відзначити, що золотовалютні резерви України на 1 квітня становили $15,123 млрд.
Нагадаємо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих $1,5 млрд, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані $1,5 млрд екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.
Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.
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