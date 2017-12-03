Після "Маршу недармоїдів" у Білорусі поліція затримала чотирьох людей
Це сталося після завершення акції проти "декрету про дармоїдів", яка зібрала на центральній площі Орші близько 700 людей і відбулася без затримань чи сутичок, повідомляє Радіо Свобода.
12 березня "Марші недармоїдів" відбулися в Бобруйську та Орші, у Рогачові, а в Бресті люди зібралися стихійно, без попередніх оголошень.
Учасники акцій протесту "недармоїдів", які щотижня відбуваються в різних містах країни, вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік.
Закон не поширюється на зареєстрованих на біржах праці осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють у Росії.
Термін сплати нового податку вибіг 20 лютого 2017 року.
Нагадаємо, 21 лютого стало відомо, що в Білорусі письменники платитимуть "податок на дармоїдство".
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