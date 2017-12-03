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Після "Маршу недармоїдів" у Білорусі поліція затримала чотирьох людей

Серед них троє журналістів і політик
Поліція в білоруському місті Орша затримала 12 березня журналістку Радіо Свобода Галину Абакунчик, двох її колег з інших ЗМІ, а також співголову партії "Білоруська християнська демократія" Павла Северинця.
Після "Маршу недармоїдів" у Білорусі поліція затримала чотирьох людей Фото: svaboda.org

Це сталося після завершення акції проти "декрету про дармоїдів", яка зібрала на центральній площі Орші близько 700 людей і відбулася без затримань чи сутичок, повідомляє Радіо Свобода.

12 березня "Марші недармоїдів" відбулися в Бобруйську та Орші, у Рогачові, а в Бресті люди зібралися стихійно, без попередніх оголошень.

Учасники акцій протесту "недармоїдів", які щотижня відбуваються в різних містах країни, вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік.

Закон не поширюється на зареєстрованих на біржах праці осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють у Росії.

Термін сплати нового податку вибіг 20 лютого 2017 року.

Нагадаємо, 21 лютого стало відомо, що в Білорусі письменники платитимуть "податок на дармоїдство".

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12 03 2017 18:10
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