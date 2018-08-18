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Після Маршу рівності УПЦ МП освятила Приморський бульвар в Одесі, - ФОТО

Обряд провів настоятель храму святої мучениці Тетяни у Юридичної академії Олег Мокряк, який фігурував у розслідуванні СБУ в справі про сепаратизм і навіть переховувався деякий час у Москві
Священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату освятив Приморський бульвар в Одесі після закінчення Маршу рівності.
Після Маршу рівності УПЦ МП освятила Приморський бульвар в Одесі, - ФОТО Олег Мокряк. Фото: Думская

Священик окропив водою пам'ятники Дюку й Пушкіну, а також будівлю мерії.

Виданння "Думская" нагадує, що навесні 2014 року Олег Мокряк був учасником акцій на Куликовому полі. До Росії він утік у квітні після обшуку, який провела в нього вдома Служба безпеки України. В інтерв'ю російським ЗМІ він відкрито закликав до агресії проти України.

"Зараз вся надія на Росію, що вона не залишить нас у біді. У нас ведеться дуже серйозна обробка населення. Якщо Росія не захистить наші права, буде пізно. Люди будуть просто іншими. Вони забувають своє коріння. Я-то пам'ятаю, що це була одна країна, один народ, який хочуть роз'єднати", - заявив священик в інтерв'ю Інтерфаксу.

Нагадаємо, що Марш рівності провели вранці 18 серпня в центрі Одеси учасники фестивалю ЛГБТ-культури. Вони пройшли Приморським бульваром, від Воронцовського палацу до Думської площі.

Біля Дюка в цей час тривала акція за "традиційні цінності". Обійшлося майже без ексцесів.

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18 08 2018 19:42
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