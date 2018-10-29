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Після нападу на "швидку" в Чорноморську Супрун пропонує запровадити поліцейський супровід медиків

Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній раді
Після інциденту з нападом на бригаду екстреної медичної допомоги в Чорноморську Одеської області керівник Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Уляна Супрун пропонує запровадити поліцейський супровід медиків.
Після нападу на "швидку" в Чорноморську Супрун пропонує запровадити поліцейський супровід медиків Фото: styler.rbc.ua

"Працюємо разом із Національною поліцією України, щоб розв'язати цю проблему та посилити захист наших медиків. Зокрема – запровадити супровід медичного працівника, за його зверненням, представниками Національної поліції України. Також встановити кримінальну відповідальність за погрози та посягання на життя медичних працівників під час виконання ними службових обов'язків. Наразі у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 6311 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги", який включено до порядку денного. Міністерство охорони здоров'я України звернулося до Андрія Парубія посприяти першочерговому ухваленню цього законопроекту", – повідомила Супрун.

Нагадаємо, 28 жовтня в Чорноморську Одеської області п'яний чоловік напав на бригаду екстреної медичної допомоги, що приїхала на виклик до його матері. Фельдшер бригади отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої, водій – забої та садна голови.

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29 10 2018 23:45
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