Після початку ООС в'їзд на територію ОРДЛО обмежать

Для того, щоб відвідати території ОРДЛО, потрібно мати належні підстави

З моменту початку дії Операції об’єднаних сил на Донбасі буде обмежений доступ на непідконтрольну Україні територію та у зону бойових дій.

"Просто так поїхати як турист наврядчи хто зможе. Але якщо у когось є підстави там побувати, то зрозуміло, що ця людина зможе там побувати", - заявив в ефірі "112 Україна" глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він також зазначив, що узгоджувати свої поїздки також потрібно буде ЗМІ, брати акредитацію, дозволи. Також це стосуватиметься волонтерів.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).

Зміна формату АТО на ООС прописана у законі про реінтеграцію Донбасу, яку президент підписав 20 лютого. Відтепер саме на Об’єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.