Після покупки Маском кількість користувачів Twitter зростає – ЗМІ

Кількість щоденних користувачів Twitter досягло "максимуму всіх часів" за перший повний тиждень, який минув з моменту покупки соцмережі Ілоном Маском.

Про це свідчать внутрішні документи компанії, з якими ознайомилося видання The Verge.

У документах йдеться про те, що щоденна кількість користувачів Twitter, що монетизуються, збільшилася на 20%. А "найбільший ринок Twitter – США – зростає навіть швидше". З кінця другого кварталу кількість користувачів соцмережі зросла на 15 мільйонів.

Минулого тижня Маск опублікував твіт, в якому заявив, що з моменту оголошення про покупку "кількість користувачів соцмережі значно збільшилася по всьому світу". За підсумками другого кварталу Twitter повідомляв про 237,8 мільйона монетизованих користувачів та річне зростання на 16,6%.

Видання зазначає, що масового відтоку користувачів Twitter не спостерігається, але соцмережа втрачає рекламодавців. Маск розповів про те, що компанія зіткнулася зі "значним падінням доходів" через "групи активістів, які чинять тиск на рекламодавців". Їх, зокрема, відлякали повідомлення про зростання числа расистських і дискримінаційних твітів. У Twitter заявили, що їхня поява була пов'язана зі спрямованою кампанією тролів.

Нагадаємо, з моменту покупки соцмережі Маск встиг запровадити кілька нововведень. Так, "синя галочка" верифікованих облікових записів стане платною, а для користувачів, які вийшли з мережі, змінився вигляд стартової сторінки.

Раніше повідомлялось, що Ілон Маск почав скорочувати штат компанії Twitter.