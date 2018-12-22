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Після пожежі та вибуху у Львові вирішили припинити роботу всіх різдвяних ярмарків

"Сьогодні чітко зрозуміло, що є грубе порушення техніки безпеки"
Влада Львова вирішила призупинили роботу всіх різдвяних ярмарків у місті після пожежі та вибуху на одному з них у суботу 22 грдуня. Відповідне рішення ухвалили на позплановому засідання Міськради Львова.
Після пожежі та вибуху у Львові вирішили припинити роботу всіх різдвяних ярмарків Фото: Твоє місто

У Львівській міській раді 22 грудня відбулось позапланове засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій через пожежу на різдвяному ярмарку у центрі міста, повідомляє "Громадське".

Зокрема, комісія ухвалила рішення призупинити роботу ярмарків на проспекті Свободи, площі Ринок та проспекті Червоної Калини на час роботи районних комісій з обстеження.

"Роботу ярмарок зупинено... Сьогодні чітко зрозуміло, що є грубе порушення техніки безпеки. Заборонено використовувати газові балони і підприємець на свій страх і ризик це зробила. Думаю, правоохоронні органи проведуть розслідування і винні мають бути притягнені до відповідальності", - прокоментував рішення міський голова Львова Андрій Садовий.

Комісії мають до 17:00 години 23 грудня обстежити ярмарки на наявність газового устаткування та перевірити стан їх протипожежної безпеки.

Опісля буде прийнято рішення про доцільність відновлення роботи ярмарків.

Нагадаємо, у суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові стався вибух. За даними ДСНС Львівщини, унаслідок пожежі постраждали четверо людей.

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22 12 2018 19:51
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