Після пожежі та вибуху у Львові вирішили припинити роботу всіх різдвяних ярмарків
У Львівській міській раді 22 грудня відбулось позапланове засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій через пожежу на різдвяному ярмарку у центрі міста, повідомляє "Громадське".
Зокрема, комісія ухвалила рішення призупинити роботу ярмарків на проспекті Свободи, площі Ринок та проспекті Червоної Калини на час роботи районних комісій з обстеження.
"Роботу ярмарок зупинено... Сьогодні чітко зрозуміло, що є грубе порушення техніки безпеки. Заборонено використовувати газові балони і підприємець на свій страх і ризик це зробила. Думаю, правоохоронні органи проведуть розслідування і винні мають бути притягнені до відповідальності", - прокоментував рішення міський голова Львова Андрій Садовий.
Комісії мають до 17:00 години 23 грудня обстежити ярмарки на наявність газового устаткування та перевірити стан їх протипожежної безпеки.
Опісля буде прийнято рішення про доцільність відновлення роботи ярмарків.
Нагадаємо, у суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові стався вибух. За даними ДСНС Львівщини, унаслідок пожежі постраждали четверо людей.
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