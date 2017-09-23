НОВИНИРинкова капіталізація компанії Apple за 10 днів після презентації нових моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus X і iPhone впала майже на $50 млрд - із $834,9 млрд до $782,5 млрд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після презентації нових iPhone ринкова вартість Apple впала майже на $50 млрд
Це найгірший тиждень за динамікою акцій компанії в історії продажів iPhone
Обсяг падіння перевищує вартість таких компаній, як Target, eBay і Ford, повідомляє CNBC.
Видання MarketWatch зазначає, що тиждень перед запуском продажів iPhone 8 і iPhone 8 Plus став найгіршим за динамікою акцій компанії за всю історію продажів iPhone.
Втім навіть після обвалу капіталізація Apple перевищує вартість холдингу Alphabet (Google) майже на $100 млрд, а вартість однієї акції компанії станом на 22 вересня 2017 року перевищує той же показник річної давності більш ніж на 30%.
Нагадаємо, що 12 вересня компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 09 2017 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles