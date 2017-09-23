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Після презентації нових iPhone ринкова вартість Apple впала майже на $50 млрд

Це найгірший тиждень за динамікою акцій компанії в історії продажів iPhone
Ринкова капіталізація компанії Apple за 10 днів після презентації нових моделей iPhone 8, iPhone 8 Plus X і iPhone впала майже на $50 млрд - із $834,9 млрд до $782,5 млрд.
Після презентації нових iPhone ринкова вартість Apple впала майже на $50 млрд

Обсяг падіння перевищує вартість таких компаній, як Target, eBay і Ford, повідомляє CNBC.

Видання MarketWatch зазначає, що тиждень перед запуском продажів iPhone 8 і iPhone 8 Plus став найгіршим за динамікою акцій компанії за всю історію продажів iPhone.

Втім навіть після обвалу капіталізація Apple перевищує вартість холдингу Alphabet (Google) майже на $100 млрд, а вартість однієї акції компанії станом на 22 вересня 2017 року перевищує той же показник річної давності більш ніж на 30%.

Нагадаємо, що 12 вересня компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США.

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23 09 2017 14:36
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