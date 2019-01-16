Після провалу голосування за Brexit в Британії ініціювали вотум недовіри Мей

Британський парламент у середу розгляне вотум недовіри уряду Терези Мей, яка напередодні зазнала поразки на історичному голосуванні з приводу угоди про Brexit.

Кількість депутатів, які проголосували проти угоди, понад удвічі перевищила число її прихильників - 432 проти 202, що стало найбільшою поразкою уряду в сучасній історії і спровокувало найжорсткішу політичну кризу за останні півстоліття, яка може привести країну до неконтрольованого виходу з ЄС чи навіть до скасування рішення, прийнятого на референдумі 2016 року, інформує Reuters.

Після провалу угоди в британському парламенті лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін запропонував винести вотум недовіри уряду Мей, голосування відбудеться о 21:00 за київським часом у середу

Демократична юніоністська партія (DUP) Північної Ірландії, яка підтримує уряд меншості і відхилила угоду про Brexit, повідомила, що не виступатиме проти Мей. Консерватори, які виступають за Brexit, також сказали, що підтримають прем'єра.

Якщо парламент усе ж винесе вотум недовіри, то законодавці матимуть 14 днів на висловлення вотуму довіри новому уряду. Якщо це не станеться, повинні пройти нові вибори.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.