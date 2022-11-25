CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНавпаки, у листопаді спостерігається зниження пасажиропотоку на 11% порівняно з жовтнем.
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Після ракетних обстрілів відтік людей за кордон не збільшився – ДПСУ
Фото: ДПСУ
Попри масовані ракетні обстріли, прикордонники не фіксують збільшення кількості громадян, які хотіли б виїхати з України.
Про це заявив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України, генерал-майор Леонід Баран під час брифінгу в Military Media Center.
"Загалом у листопаді ДПСУ спостерігає зниження пасажиропотоку на 11% порівняно з жовтнем", – зазначив він.
Раніше повідомлялось, що Україну можуть полишити до 5 мільйонів громадян, якщо війна затягнеться надовго. Наразі за кордоном залишаються близько 1,2 мільйона українців, які виїхали з країни після 24 лютого.
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25 11 2022 08:45 МЕДІА
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