Після ракетних обстрілів відтік людей за кордон не збільшився – ДПСУ

Попри масовані ракетні обстріли, прикордонники не фіксують збільшення кількості громадян, які хотіли б виїхати з України.

Про це заявив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України, генерал-майор Леонід Баран під час брифінгу в Military Media Center.

"Загалом у листопаді ДПСУ спостерігає зниження пасажиропотоку на 11% порівняно з жовтнем", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Україну можуть полишити до 5 мільйонів громадян, якщо війна затягнеться надовго. Наразі за кордоном залишаються близько 1,2 мільйона українців, які виїхали з країни після 24 лютого.