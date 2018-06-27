Після шкільного випускного на Вінниччині госпіталізували 62 людей
За інформацією Госпродспоживслужби у Вінницькій області, станом на 27 червня в інфекційному відділенні Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування та у Чечельницькій лікарні планового лікування перебувають 62 особи, серед яких 23 дитини з ознаками гострої кишкової інфекції.
Усім госпіталізованим встановлено попередній діагноз "Гострий гастроентероколіт". Перебіг захворювання у всіх хворих середнього ступеню важкості.
24-25 червня в інфекційне відділення Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізували 23 особи, 9 з яких – діти до 15 років. При госпіталізації хворі скаржилися на загальну кволість, біль у животі, блювоту, пронос, підвищення температури тіла.
Під час розслідування було встановлено, що всі госпіталізовані 23 червня святкували випускні вечори в селі Бондурівка (сільський будинок культури) та в селі Стратіївка (шкільна їдальня). Страви для святкування обох випускних вечорів замовляли та готували в кафе "Вербка" села Вербка Чечельницького району, їх доставляли до місць проведення заходів без холодильного обладнання. Працівники кафе допускалися до роботи без пройденого медичного огляду в повному об'ємі. Дослідження ж питної води, на якій готувалися страви, відсутні.
Постачання продукції в кафе здійснюється з продуктової бази Де-люкс міста Бершадь та частково з ринків смт. Чечельник та міста Бершадь (домашні ковбаси, копчене м'ясо, овочі та фрукти).
25 червня після подвірних обходів додатково виявили і госпіталізували ще 31 людину, із них 14 дітей віком до 17 років.
Загалом у святкуванні випускних вечорів в Чечельницькому районі в селі Бондурівка брали участь 68 осіб та в селі Стратіївка – 85 осіб.
"До адміністративної відповідальності притягнули власницю кафе та директора Стратіївського НВК. Про подальший перебіг та результати лабораторних досліджень буде проінформовано додатково", – зазначають в Госпродспоживслужбі.
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