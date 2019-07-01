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Після скасування воєнного стану до України не пустили понад 700 росіян

З них - понад 160 на новорічні свята.
Після завершення дії воєнного стану на територію України не пустили понад 700 громадян Росії.
Після скасування воєнного стану до України не пустили понад 700 росіян Фото: dpsu.gov.ua

"З моменту закінчення воєнного стану не пустили понад 700 осіб", - інформує УНН з посиланням на прес-секретаря голови Держприкордонслужби Олега Слободян.

Більшу частину з них не впустили ще до нового року. "З 26 по 31 грудня включно - це 534 людини", - додав речник Держприкордонслужби.

Решту, понад 160 людей, не впустили після 31 грудня.

Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану, який завершися 26 грудня, вирішила не пропускати на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

 

 

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07 01 2019 12:03
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