CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТурецькі спецпризначенці затримали щонайменше 207 осіб під час першотравневих демонстрацій, які переросли в зіткнення з поліцією у Стамбулі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після сутичок із поліцією в Стамбулі затримали більше 200 демонстрантів
Вилучено близько 40 пляшок із запальною сумішшю та 17 ручних гранат
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс губернатора Стамбула.
"Загалом було затримано 207 осіб, вилучено близько 40 пляшок із запальною сумішшю, 17 ручних гранат, 176 феєрверків і плакати з антиурядовими закликами", – йдеться в повідомленні.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Нагадаємо, поліція Стамбула застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які хотіли відсвяткувати Першотравень на площі Таксім.
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