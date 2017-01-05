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Після сутичок із поліцією в Стамбулі затримали більше 200 демонстрантів

Вилучено близько 40 пляшок із запальною сумішшю та 17 ручних гранат
Турецькі спецпризначенці затримали щонайменше 207 осіб під час першотравневих демонстрацій, які переросли в зіткнення з поліцією у Стамбулі.
Після сутичок із поліцією в Стамбулі затримали більше 200 демонстрантів Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс губернатора Стамбула.

"Загалом було затримано 207 осіб, вилучено близько 40 пляшок із запальною сумішшю, 17 ручних гранат, 176 феєрверків і плакати з антиурядовими закликами", – йдеться в повідомленні.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Нагадаємо, поліція Стамбула застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які хотіли відсвяткувати Першотравень на площі Таксім.

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01 05 2017 21:45
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