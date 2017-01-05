Після сутичок із поліцією в Стамбулі затримали більше 200 демонстрантів Вилучено близько 40 пляшок із запальною сумішшю та 17 ручних гранат

Турецькі спецпризначенці затримали щонайменше 207 осіб під час першотравневих демонстрацій, які переросли в зіткнення з поліцією у Стамбулі.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс губернатора Стамбула. "Загалом було затримано 207 осіб, вилучено близько 40 пляшок із запальною сумішшю, 17 ручних гранат, 176 феєрверків і плакати з антиурядовими закликами", – йдеться в повідомленні.

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com Нагадаємо, поліція Стамбула застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які хотіли відсвяткувати Першотравень на площі Таксім.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію