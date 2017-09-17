CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМер Києва Віталій Кличко доручив перевірити всі заклади освіти та дитячі установи на дотримання правил пожежної безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після трагедії в Одесі Кличко доручив перевірити столичні заклади освіти та дитячі установи
Перевірки розпочнуться з понеділка, 18 вересня
Фото: kievcity.gov.ua
"Я дав доручення першому заступнику голови КМДА Геннадію Плісу організувати перевірку відповідальними службами усіх закладів освіти та дитячих установ на дотримання правил пожежної безпеки і забезпеченість необхідними засобами пожежогасіння", – повідомив Кличко.
З понеділка така перевірка в Києві розпочнеться і повинна бути проведена в стислі терміни, додав мер столиці.
Нагадаємо, прокуратура Одеської області порушила нове провадження у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", де загинули троє дітей.
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