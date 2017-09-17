Після трагедії в Одесі Кличко доручив перевірити столичні заклади освіти та дитячі установи

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити всі заклади освіти та дитячі установи на дотримання правил пожежної безпеки.

"Я дав доручення першому заступнику голови КМДА Геннадію Плісу організувати перевірку відповідальними службами усіх закладів освіти та дитячих установ на дотримання правил пожежної безпеки і забезпеченість необхідними засобами пожежогасіння", – повідомив Кличко.

З понеділка така перевірка в Києві розпочнеться і повинна бути проведена в стислі терміни, додав мер столиці.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області порушила нове провадження у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", де загинули троє дітей.