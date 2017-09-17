Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Після трагедії в Одесі Кличко доручив перевірити столичні заклади освіти та дитячі установи

Перевірки розпочнуться з понеділка, 18 вересня
Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити всі заклади освіти та дитячі установи на дотримання правил пожежної безпеки.
Після трагедії в Одесі Кличко доручив перевірити столичні заклади освіти та дитячі установи Фото: kievcity.gov.ua

"Я дав доручення першому заступнику голови КМДА Геннадію Плісу організувати перевірку відповідальними службами усіх закладів освіти та дитячих установ на дотримання правил пожежної безпеки і забезпеченість необхідними засобами пожежогасіння", – повідомив Кличко.

З понеділка така перевірка в Києві розпочнеться і повинна бути проведена в стислі терміни, додав мер столиці.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області порушила нове провадження у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", де загинули троє дітей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 09 2017 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.