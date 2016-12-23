Після ухвалення бюджету Україна наблизилася до одержання траншу від МВФ, - Данилюк
Зокрема, про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на прес-конференції в Києві, інформує УНІАН.
"Ми очікуємо, що засідання ради директорів МВФ відбудеться наприкінці січня", – сказав міністр.
Також Данилюк зазначив, що ухвалення бюджету на 2017 рік і націоналізація "ПриватБанку" були останніми необхідними умовами продовження співпраці з МВФ, а на цьому етапі Україні залишилося лише ухвалити окремі рішення на рівні уряду.
"Після ухвалення бюджету ми наблизилися до одержання траншу. Потрібні будуть ще деякі рішення Кабміну", – зазначив Данилюк, не уточнивши, про які саме рішення йдеться.
Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий парламентом законопроект про державний бюджет України на 2017 рік.
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