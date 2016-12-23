Після ухвалення бюджету Україна наблизилася до одержання траншу від МВФ, - Данилюк

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому буде розглянуто питання виділення Україні четвертого кредитного траншу, може відбутися наприкінці січня 2017 року.

Зокрема, про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на прес-конференції в Києві, інформує УНІАН.

"Ми очікуємо, що засідання ради директорів МВФ відбудеться наприкінці січня", – сказав міністр.

Також Данилюк зазначив, що ухвалення бюджету на 2017 рік і націоналізація "ПриватБанку" були останніми необхідними умовами продовження співпраці з МВФ, а на цьому етапі Україні залишилося лише ухвалити окремі рішення на рівні уряду.

"Після ухвалення бюджету ми наблизилися до одержання траншу. Потрібні будуть ще деякі рішення Кабміну", – зазначив Данилюк, не уточнивши, про які саме рішення йдеться.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий парламентом законопроект про державний бюджет України на 2017 рік.