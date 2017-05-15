Після успішного запуску балістичної ракети Кім Чен Ин заявив, що США тепер "під прицілом"

Влада Північної Кореї оголосила про вдалий запуск балістичної ракети середньої дальності типу "земля-земля"

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap, з посиланням на Центральне інформагентство КНДР.

Запуск ракети відбувся з території, що знаходиться на північному заході від Пхеньяна, що стало першою провокацією держави з того часу, як посаду президента Південної Кореї посів Мун Чже Ін.

Ракета досягла висоти понад 2,1 кілометра та пролетіла 787 кілометрів.

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, який був присутній під час запуску, зауважив, що США не повинні недооцінювати державу.

"Материковий і тихоокеанський регіони діяльності США знаходиться в зоні прицільного удару КНДР, Корея має потужні засоби для удару у відповідь", - цитуються його слова у звіті щодо запуску ракети.

Північна Корея провела випробування вранці 14 травня. Ракета, запущена з провінції Пхенан-Пукто, летіла протягом півгодини, подолала близько 700 км і впала в Японському морі, між Корейським півостровом і Японією.

За інформацією Міноборони Росії, падіння сталося в центральній частині Японського моря на відстані 500 км від російської території. Американський чиновник повідомив, що ракета припинила політ на відстані 60 миль (96,5 км) від Владивостока.

Запуск став першим ракетним випробуванням КНДР за два тижні.

Нагадаємо, в НАТО заявили, що тестовий запуск балістичної ракети КНДР є новим грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН і становить загрозу для міжнародного миру та безпеки.