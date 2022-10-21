ПОЛІТИКА НОВИНИНа думку Александра де Кроо, Європейський союз повинен якнайшвидше відмовитися від російського газу і нафти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після відмови ЄС від російського газу кремль не зможе фінансувати війну – прем’єр Бельгії
Фото: з вільного доступу
Європейський союз повинен якнайшвидше відмовитися від російського газу і нафти, і тоді росія не зможе фінансувати свою війну проти України.
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на початку другого дня саміту ЄС у Брюсселі, пише "ЄП".
"Я вважаю, що чинний пакет санкцій ефективний. Він завдає шкоди росії. Наступний елемент – енергетика. Ми маємо менше купувати газу у росії, який фінансує її війну", – сказав де Кроо.
"Чим швидше ми скажемо росії – нам не потрібен ваш газ, ваша нафта – тим швидше вони стануть неспроможними фінансувати свою війну", – додав бельгійський прем'єр.
Раніше стало відомо, що країни Євросоюзу за вісім місяців знайшли заміну двом третинам російського газу.
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21 10 2022 13:41 МЕДІА
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