Після відмови ЄС від російського газу кремль не зможе фінансувати війну – прем’єр Бельгії

На думку Александра де Кроо, Європейський союз повинен якнайшвидше відмовитися від російського газу і нафти.

Європейський союз повинен якнайшвидше відмовитися від російського газу і нафти, і тоді росія не зможе фінансувати свою війну проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на початку другого дня саміту ЄС у Брюсселі, пише "ЄП".

"Я вважаю, що чинний пакет санкцій ефективний. Він завдає шкоди росії. Наступний елемент – енергетика. Ми маємо менше купувати газу у росії, який фінансує її війну", – сказав де Кроо.

"Чим швидше ми скажемо росії – нам не потрібен ваш газ, ваша нафта – тим швидше вони стануть неспроможними фінансувати свою війну", – додав бельгійський прем'єр.

Раніше стало відомо, що країни Євросоюзу за вісім місяців знайшли заміну двом третинам російського газу.