Після Водохреща морози посиляться до 15 градусів
“20 січня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень в Карпатському регіоні помірний сніг, в Хмельницькій, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Житомирській областях невеликий сніг”, - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на "Укргідрометцентр".
На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу; у південних частині та в західних областях вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму та на півдні Одещині місцями 3-6° тепла.
Упродовж 21-22 січня утримається хмарна з проясненнями погода. 21 січня у південній частині, центральних та східних областях сніг, на півдні та в Приазов'ї з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території невеликий сніг. 22 січня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Температура вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу (22 січня у північних, центральних та східних областях вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу); на півдні та Закарпатті 21 січня вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, 22 січня вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
У наступні два дні, 23-24 січня, синоптики прогнозують часом невеликий сніг (23 січня у південній частині та місцями у центральних областях помірний сніг, на півдні з дощем; у західних областях без істотних опадів).
Температура вночі 7-13° морозу, на Лівобережжі до 15°, вдень 3-9° морозу; на півдні вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Києві та Київській області 20 січня без опадів, лише в другій половині дня невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі у столиці 10-12° морозу, вдень 3-5° морозу; по області вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.
Впродовж 21-22 січня у Києві утримається мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вночі 21 січня невеликий сніг.
На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура 21 січня вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу, 22 січня вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу.
Водночас 23-24 січня у столиці очікується невеликий сніг. Температура вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.
Нагадаємо, що у мережi опублiкували iнтерактивну карту розмiщення колиб та туристичних притулків в українських Карпатах.
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