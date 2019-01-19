Після Водохреща морози посиляться до 15 градусів

В Україні у неділю, 20 січня, збережеться морозна погода, в окремих областях очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

“20 січня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень в Карпатському регіоні помірний сніг, в Хмельницькій, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Житомирській областях невеликий сніг”, - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на "Укргідрометцентр".

На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу; у південних частині та в західних областях вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму та на півдні Одещині місцями 3-6° тепла.

Упродовж 21-22 січня утримається хмарна з проясненнями погода. 21 січня у південній частині, центральних та східних областях сніг, на півдні та в Приазов'ї з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території невеликий сніг. 22 січня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу (22 січня у північних, центральних та східних областях вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу); на півдні та Закарпатті 21 січня вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, 22 січня вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У наступні два дні, 23-24 січня, синоптики прогнозують часом невеликий сніг (23 січня у південній частині та місцями у центральних областях помірний сніг, на півдні з дощем; у західних областях без істотних опадів).

Температура вночі 7-13° морозу, на Лівобережжі до 15°, вдень 3-9° морозу; на півдні вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві та Київській області 20 січня без опадів, лише в другій половині дня невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у столиці 10-12° морозу, вдень 3-5° морозу; по області вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

Впродовж 21-22 січня у Києві утримається мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вночі 21 січня невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура 21 січня вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу, 22 січня вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу.

Водночас 23-24 січня у столиці очікується невеликий сніг. Температура вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.

Нагадаємо, що у мережi опублiкували iнтерактивну карту розмiщення колиб та туристичних притулків в українських Карпатах.