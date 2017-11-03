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Після втечі Януковича в скарбниці залишалося 108 133 грн 65 копійок, - ДОКУМЕНТ

Це був перший, але не останній виклик першому постмайданному уряду
На 27 лютого 2014 року на Єдиному казначейському рахунку України залишалося 108 133 гривні 65 копійок.
Після втечі Януковича в скарбниці залишалося 108 133 грн 65 копійок, - ДОКУМЕНТ Фото: espreso.tv

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак.

Він звернувся з відповідним запитом до голови казначейства, так як на сторінці проекту VoxCheck стверджувалося, що в ефірі одного з телеканалів Арсеній Яценюк сказав неправду про залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на момент його призначення.

"Щоб розставити всі крапки над "і", звернувся до голови казначейства і отримав відповідь. На 27.02.2014 на Єдиному казначейському рахунку держави дійсно залишалося 108 133 гривні 65 копійок. Це був перший, але не останній виклик першому постмайданному уряду, в якому я теж мав честь працювати. (...) Тому, шановні експерти, ми дуже поважаємо вашу думку, але хотілося б щоб ми всі говорили фактами і цифрами", - написав Бурбак.

Відзначимо, що проект VoxCheck подякував Бурбаку за відповідь на їх перевірку, а також вибачився перед Арсенієм Яценюком.

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11 03 2017 12:01
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