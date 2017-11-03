Після втечі Януковича в скарбниці залишалося 108 133 грн 65 копійок, - ДОКУМЕНТ

Це був перший, але не останній виклик першому постмайданному уряду

На 27 лютого 2014 року на Єдиному казначейському рахунку України залишалося 108 133 гривні 65 копійок.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак.

Він звернувся з відповідним запитом до голови казначейства, так як на сторінці проекту VoxCheck стверджувалося, що в ефірі одного з телеканалів Арсеній Яценюк сказав неправду про залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на момент його призначення.

"Щоб розставити всі крапки над "і", звернувся до голови казначейства і отримав відповідь. На 27.02.2014 на Єдиному казначейському рахунку держави дійсно залишалося 108 133 гривні 65 копійок. Це був перший, але не останній виклик першому постмайданному уряду, в якому я теж мав честь працювати. (...) Тому, шановні експерти, ми дуже поважаємо вашу думку, але хотілося б щоб ми всі говорили фактами і цифрами", - написав Бурбак.

Відзначимо, що проект VoxCheck подякував Бурбаку за відповідь на їх перевірку, а також вибачився перед Арсенієм Яценюком.