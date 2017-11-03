Після втечі Януковича в скарбниці залишалося 108 133 грн 65 копійок, - ДОКУМЕНТ
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак.
Він звернувся з відповідним запитом до голови казначейства, так як на сторінці проекту VoxCheck стверджувалося, що в ефірі одного з телеканалів Арсеній Яценюк сказав неправду про залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на момент його призначення.
"Щоб розставити всі крапки над "і", звернувся до голови казначейства і отримав відповідь. На 27.02.2014 на Єдиному казначейському рахунку держави дійсно залишалося 108 133 гривні 65 копійок. Це був перший, але не останній виклик першому постмайданному уряду, в якому я теж мав честь працювати. (...) Тому, шановні експерти, ми дуже поважаємо вашу думку, але хотілося б щоб ми всі говорили фактами і цифрами", - написав Бурбак.
Відзначимо, що проект VoxCheck подякував Бурбаку за відповідь на їх перевірку, а також вибачився перед Арсенієм Яценюком.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків