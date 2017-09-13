Після викрадення Гриба МЗС радить українцям подумати, чи їздити до Білорусі

Після того, як українець Павло Гриб зник на території Білорусі, МЗС заявляє про небезпеку перебування українців не тільки в Росії

Про це глава МЗС Павло Клімкін розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

Клімкін заявив, що російські спецслужби діють на території Білорусі, і, на його думку, українські громадяни мають зважувати, яким чином їздити туди.

"Після того, як Гриб зник із території Білорусі, ми маємо говорити про небезпеку перебування українських громадян не тільки на російській території. Хочу скористатися цим інтерв'ю і ще раз попередити громадян України про небезпеку перебування на російській території, де всі російські спецслужби послідовно діють проти наших громадян. Але зараз у нас створилася ситуація, коли ми бачимо, що російські спецслужби діють також на території Білорусі, і я вважаю, що українці мають зважувати, яким чином їздити туди", - зазначив Клімкін.

Також очільник МЗС зазначив, що РФ не допускає до Гриба українських консулів.

"Викрадення Павла з території Білорусі – це надзвичайно серйозна справа, і нам потрібно з'ясувати, як це відбулося. Для цього ми відслідковуємо інформацію з різних джерел. Росія не допускає до Гриба наших консулів, але ми будемо тиснути усіма можливими способами, і як тільки з'ясуємо всі обставини, за цим будуть подальші кроки", - прокоментував Клімкін.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель. Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення Павла Гриба.

Згодом батько зниклого звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.

7 вересня МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).