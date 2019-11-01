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Після закінчення воєнного стану в Україну не пустили 800 росіян

Прикордонники продовжують здійснювати посилені заходи з перевірки іноземних громадян
Понад 800 громадян Російської Федерації не пустили в Україну після закінчення дії воєнного стану.
Після закінчення воєнного стану в Україну не пустили 800 росіян Фото: з відкритих джерел

"Після припинення воєнного стану прикордонники продовжують здійснювати посилені заходи з перевірки в'їзду іноземних громадян в Україну. Так, з 26 грудня більш ніж 800 громадянам РФ відмовлено у пропуску", - йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби.

Прикордонники нагадали, що під час перетину кордону іноземцями й особами без громадянства, у тому числі громадянами РФ, вони постійно відокремлюють групи ризику і проводять додаткові заходи, щоб не допустити в Україну осіб, які можуть бути причетні до провокаційних дій.

Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану, який завершися 26 грудня, вирішила не пропускати на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

 

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11 01 2019 19:17
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