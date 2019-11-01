Після закінчення воєнного стану в Україну не пустили 800 росіян
"Після припинення воєнного стану прикордонники продовжують здійснювати посилені заходи з перевірки в'їзду іноземних громадян в Україну. Так, з 26 грудня більш ніж 800 громадянам РФ відмовлено у пропуску", - йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби.
Прикордонники нагадали, що під час перетину кордону іноземцями й особами без громадянства, у тому числі громадянами РФ, вони постійно відокремлюють групи ризику і проводять додаткові заходи, щоб не допустити в Україну осіб, які можуть бути причетні до провокаційних дій.
Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану, який завершися 26 грудня, вирішила не пропускати на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?