Після закликів москви до миру починаються повітряні тривоги - представник України в ОБСЄ

росія використовує свої мирні заклики як димову завісу для подальшої агресії проти України, яка, натомість, готова до чесного і справедливого миру.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Укрінформ.

"Ті ж самі люди, які довгих чотири місяці заперечували підготовку росії до вторгнення і продовжують поширювати нісенітниці про "бойових комарів" і "брудну бомбу", сьогодні намагаються переконати світ у нібито готовності москви до переговорів з Україною", - зазначив у своєму виступі український посол.

Він наголосив, що, якби росія дійсно хотіла вести переговори, то вона б не обстрілювала далі житлові квартали, не здійснювала б нові теракти проти об'єктів критичної інфраструктури і кібератаки, не брязкала б ядерною зброєю і не захоплювала б найбільшу в Європі АЕС, як і не просила б в Ірану додаткову зброю.

"Дуже часто за єлейними закликами москви до миру слідують гучні повітряні тривоги в Києві. Ці дії свідчать про справжні наміри москви. У той час, як росія використовує публічні заяви як димову завісу для подальшої агресії, Україна, за триваючої підтримки своїх партнерів, може прокласти реальний шлях до справедливого і стійкого миру в Європі", - підкреслив Цимбалюк.

За його словами, примусити росію до справжніх мирних переговорів можуть лише посилення санкцій проти рф, надання Україні нових озброєнь, систем протиповітряної оборони і обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, а також подальша міжнародна ізоляція включно із призупиненням участі москви у шанованих організаціях.

"І світ знає позицію України. Ми ніколи не хотіли цієї війни. І немає жодної іншої країни в Європі, яка була б так зацікавлена в мирі, як Україна. Ми хочемо чесного і справедливого миру", - заявив очільник місії України в ОБСЄ.

Він додав, що росія "дуже добре знає, що потрібно зробити, щоб довести свою добру волю".

"Ми повторювали це багато разів на всіх можливих рівнях. І це можна повторити ще раз: виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відшкодування всіх завданих війною збитків, покарання усіх воєнних злочинців і надання гарантій, що агресія не повториться", - зазначив Цимбалюк.

Як повідомляв iPress, 9 листопада речниця мзс країни-агресора марія захарова заявила, що рф готова вести переговори з Україною "з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".