Після завершення покупки техніки в США, Японія збиватиме ракети КНДР, - Трамп
"Він (прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе - ред.) збиватиме їх у небі, коли завершить покупку великої кількості додаткової військової техніки зі США", - наголосив Трамп, говорячи про ракети Пхеньяну, повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зі свого боку заявив, що Токіо буде збивати ракети "при необхідності".
"Найважливіше, що ми працюємо над тим, щоб протистояти небезпечним агресіям режиму в Північній Кореї", - сказав Трамп, назвавши ядерні випробування Пхеньяну та недавні пуски балістичних ракет над Японією "загрозою для цивілізованого світу та міжнародного миру і стабільності" .
Раніше Дональд Трамп заявив, що епоха стратегічного терпіння щодо КНДР закінчилася.
Нагадаємо, 27 вересня Сполучені Штати розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.
У свою чергу Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з накладенням на режим нових санкцій, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків