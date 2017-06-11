Після завершення покупки техніки в США, Японія збиватиме ракети КНДР, - Трамп

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зі свого боку заявив, що Токіо буде збивати ракети "при необхідності"

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Японія збиватиме ракети Північної Кореї "у небі", якщо країна купить необхідну для цього зброю у Сполучених Штатів.

"Він (прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе - ред.) збиватиме їх у небі, коли завершить покупку великої кількості додаткової військової техніки зі США", - наголосив Трамп, говорячи про ракети Пхеньяну, повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зі свого боку заявив, що Токіо буде збивати ракети "при необхідності".

"Найважливіше, що ми працюємо над тим, щоб протистояти небезпечним агресіям режиму в Північній Кореї", - сказав Трамп, назвавши ядерні випробування Пхеньяну та недавні пуски балістичних ракет над Японією "загрозою для цивілізованого світу та міжнародного миру і стабільності" .

Раніше Дональд Трамп заявив, що епоха стратегічного терпіння щодо КНДР закінчилася.

Нагадаємо, 27 вересня Сполучені Штати розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.

У свою чергу Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з накладенням на режим нових санкцій, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".