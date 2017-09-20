Після землетрусу в Мексиці почалося виверження вулкана
Після землетрусу вулкан викинув стовп диму, повідомляє Інтерфакс.
Мексиканські сейсмологи оцінили ситуацію на вулкані "червоною тривогою" - одним з найвищих рівнів.
Раніше Попокатепетль був активний 22 серпня, коли викид диму піднявся на висоту чотирьох кілометрів.
Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла і залягав на глибині 51 км.
Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла та залягав на глибині 51 км.
Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто ввів у постраждалих від землетрусу регіонах надзвичайний стан.
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