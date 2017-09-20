Після землетрусу в Мексиці почалося виверження вулкана Вулкан Попокатепетль викинув стовп диму

У Мексиці після потужного землетрусу почалося виверження вулкана Попокатепетль, який розташований недалеко від Мехіко.

Фото: webcamsdemexico

Після землетрусу вулкан викинув стовп диму, повідомляє Інтерфакс. Мексиканські сейсмологи оцінили ситуацію на вулкані "червоною тривогою" - одним з найвищих рівнів. Раніше Попокатепетль був активний 22 серпня, коли викид диму піднявся на висоту чотирьох кілометрів. Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1. За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла і залягав на глибині 51 км. Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1. За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла та залягав на глибині 51 км. Унаслідок землетрусу загинули щонайменше 248 осіб Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто ввів у постраждалих від землетрусу регіонах надзвичайний стан.

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