Пісні покійного діджея Avicii зіграли на дзвонах у нідерландському соборі, – ВІДЕО
112-метрова вежа готичного Домського собору, побудованого у XIII-XIV століттях – найвища будівля в голландському місті Утрехт. У вежі розташована дзвіниця: 14 дзвонів вагою 32 тонни. Дзвонарем у соборі працює 44-річна уродженка Польщі Мальгоша Фібіх, неодноразова переможниця міжнародних конкурсів дзвонарів. 21 квітня вона виконала фрагменти з трьох композицій шведського електронного музиканта Avicii.
Минулого року вона так само вшанувала пам'ять вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона.
А позаминулого – Девіда Боуї.
У 2014 році Фібіх разом з двома піаністами зіграла на дзвонах концерт з пісень ABBA.
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 квітня, в Омані у віці 28 років помер шведський діджей Тім Берглінг, відомий під сценічним ім'ям Avicii (Авічі).
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