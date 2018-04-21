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Пісні покійного діджея Avicii зіграли на дзвонах у нідерландському соборі, – ВІДЕО

112-метрова вежа готичного Домського собору, побудованого у XIII-XIV століттях – найвища будівля в голландському місті Утрехт
У церкві міста Утрехт (Нідерланди) зіграли на дзвонах фрагменти трьох пісень шведського електронного музиканта Avicii, про смерть якого стало відомо напередодні.
Пісні покійного діджея Avicii зіграли на дзвонах у нідерландському соборі, – ВІДЕО Фото: mediapunchinc.com

112-метрова вежа готичного Домського собору, побудованого у XIII-XIV століттях – найвища будівля в голландському місті Утрехт. У вежі розташована дзвіниця: 14 дзвонів вагою 32 тонни. Дзвонарем у соборі працює 44-річна уродженка Польщі Мальгоша Фібіх, неодноразова переможниця міжнародних конкурсів дзвонарів. 21 квітня вона виконала фрагменти з трьох композицій шведського електронного музиканта Avicii.

Минулого року вона так само вшанувала пам'ять вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона.

А позаминулого – Девіда Боуї.

У 2014 році Фібіх разом з двома піаністами зіграла на дзвонах концерт з пісень ABBA.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 квітня, в Омані у віці 28 років помер шведський діджей Тім Берглінг, відомий під сценічним ім'ям Avicii (Авічі).

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21 04 2018 21:20
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