Журналісти упіймали на брехні новопризначеного посла США в Нідерландах

У 2015 році Хукстра сказав, що "в Нідерландах є місця, куди не можна ходити" через рух ісламізму, однак у 2017-му році сказав, що ніколи такого не говорив

Президент США Дональд Трамп призначив нового посла в Нідерландах. Ним став політик-республіканець, колишній конгресмен Піт Хукстра - уродженець нідерландського Гронінгена, який переїхав в США у ранньому дитинстві.

У 2015 році Хукстра сказав про свою батьківщину: "Рух ісламізму вже в стані занурити Європу в хаос. Хаос в Нідерландах: спалюють машини, підпалюють політиків. І так, в Нідерландах є місця, куди не можна ходити". Про це повідомляє "Медуза".

У грудні 2017 го, коли політик вже був призначений послом, але ще не приїхав на місце роботи, журналіст нідерландської телепрограми Nieuwsuur нагадав йому ті заяви. Хукстра відповів, що такого не говорив.

"У нас це назвали б фейк-ньюс, я ніколи цього не говорив", - сказав він. Коли через кілька хвилин вони повернулися до цієї теми, Хукстра заявив, що не вимовляв слів "фейк-ньюс".

У ролику нижче є і інтерв'ю Хукстри, і його заяви 2015 року.

Незабаром посол вибачився за інтерв'ю. "Останні 17 років я боровся проти світової терористичної загрози. <...> Я зробив певні заяви в 2015 році і жалкую з приводу інтерв'ю Nieuwsuur. Прийміть мої вибачення", - сказав він. 10 січня в посольстві США в Гаазі пройшла перша прес-конференція Піта Хукстри на новій посаді. Політик сказав, що багато хто з присутніх, ймовірно, бачили його інтерв'ю Nieuwsuur, і що він вже зробив заяву на цю тему, висловив свої співчуття і "дуже розраховує рушити далі". Однак журналісти просто так не здалися. Один з них запитав, чи збирається Хукстра відвідати нідерландські "заборонені зони". Інший попросив його прочитати напис з таблички на каміні в кімнаті цитуючи другого президента США Джона Адамса, першого посла цієї країни в Нідерландах: "Нехай лише чесний і мудрий чоловік править під цим дахом". "Якщо ви по-справжньому чесний і мудрий чоловік, візьміть назад свої слова про підпалених політиків або наведіть приклад", - сказав журналіст. "Спасибі", - відповів Хукстра. Репортери на різний лад повторювали питання на цю тему протягом п'яти хвилин, пише The Washington Post. Одна журналістка запитала, звідки він збирається отримувати інформацію, якщо до цих пір вважає, що в Нідерландах підпалюють машини і політиків. Посла ще раз попросили назвати нідерландського політика, який був підпалений в останні роки. Коли Хукстра не відповів, а співробітниця посольства дала слово іншому журналісту, хтось із репортерів сказав: "Так не робиться!". "Це Нідерланди! Ви повинні відповідати на питання", - сказала одна з журналісток.

Піт Хукстра сказав репортерам, що тепер справа не в ньому і не в його особистих поглядах, а у "поглядах і політиці США", і що "одне інтерв'ю не вплине [на його роботу]".

Телеканал CNN пише, що насправді Піт Хукстра говорив про "заборонені зони" в Європі не один раз. Він також стверджував, що в ЄС є безліч місць, де діють закони шаріату, і називав біженців загарбниками.

Держдепартамент позицію посла поки не прокоментував.