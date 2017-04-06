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Південмаш відновив виробництво ракет-носіїв

Новий контракт передбачає виготовлення 12-ти ракет-носіїв
Південний машинобудівний завод уклав контракт із компанією S7 Sea Launch Limited на виробництво і поставку ракет-носіїв серії Зеніт.
Південмаш відновив виробництво ракет-носіїв Фото: kor.ill.in.ua

Про це повідомляє прес-служба заводу.

Контракт передбачає виготовлення 12-ти ракет-носіїв для використання в програмах Морський старт і Наземний старт для досліджень і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних космічних проектів.

Зараз у виробництві перебувають 2 ракети модифікацій Зеніт-3SL і Зеніт-3SLБ.

Наразі портфель замовлень Південмашу на найближчі роки перевищує (в перерахунку) $350 млн. Серед основних замовників – компанії США, Італії, Індії, Кореї та інші.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Верховна Рада прийняла закон, яким списала заборгованість держпідприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (Дніпро) за спожиту електроенергію в розмірі 400 млн грн.

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04 06 2017 18:15
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