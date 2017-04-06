Південмаш відновив виробництво ракет-носіїв
Про це повідомляє прес-служба заводу.
Контракт передбачає виготовлення 12-ти ракет-носіїв для використання в програмах Морський старт і Наземний старт для досліджень і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних космічних проектів.
Зараз у виробництві перебувають 2 ракети модифікацій Зеніт-3SL і Зеніт-3SLБ.
Наразі портфель замовлень Південмашу на найближчі роки перевищує (в перерахунку) $350 млн. Серед основних замовників – компанії США, Італії, Індії, Кореї та інші.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року Верховна Рада прийняла закон, яким списала заборгованість держпідприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (Дніпро) за спожиту електроенергію в розмірі 400 млн грн.
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