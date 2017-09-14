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"Південмаш" замовив росіянам алюміній за завищеними цінами, - ЗМІ

Угоди не оприлюднені, характеристики товару невідомі
ДП "Південний машинобудівний завод імені А. М. Макарова" ("Південмаш") уклало договір з ТОВ "Промислове забезпечення "Альфа-Металл" (Росія) про постачання алюмінію, вартість якого в два рази вище ринкової.
"Південмаш" замовив росіянам алюміній за завищеними цінами, - ЗМІ Фото: yuzhmash.com

До кінця 2019 року поставлять на умовах "EXW Москва", тобто без доставки і розмитнення, 210 тонн алюмінієвого прокату різного сортаменту в середньому по 1119 руб, або 508 грн за кілограм, йдеться в системі "Прозорро", інформують "Наші гроші".

Крім того, держпідприємство отримає 1,5 тонн біметалічних плит в середньому по 6667 руб, або 3029 грн за кілограм.

Оскільки договори не були оприлюднені, детальні характеристики товару невідомі.

Влітку російські заводи купували невеликі партії біметалевих листів цієї марки вдвічі дешевше: "Центр судноремонту "Звьоздочка"  - 3250 руб, або 1477 грн/кг, "Міасський машинобудівний завод" - за 3318 руб, або 1508 грн/кг.

За даними індексу "Infogeo.ru", в травні в Росії алюмінієвий прокат продавали по 212-431 руб/кг, що відповідає 96-196 грн/кг. Це мінімум в 2,5 рази дешевше нинішньої середньої закупівельної ціни українського заводу.

В липні 2016 року "Південмаш" замовляв різний алюмінієвий прокат іншому російському постачальнику за 258-300 грн/кг, що в півтора-два рази дешевше.

За даними російського реєстру, засновниками фірми "Альфа-Металл", яка вперше отримала державний підряд в Україні, вказані Дмитро Борунов і директор Сергій Горячев.

Повідомлялося, що 26-29 липня 2016 року перед переходом тендерної системи України на "Прозорро" завод "Південмаш" уклав контрактів мінімум на 6,15 млрд грн. Тоді більшість замовлень довелося на російські компанії.

Нагадаємо, що "Південмаш" входить до сфери управління Державного космічного агентства України. Нещодавно за результатами конкурсу його очолив Павло Дегтяренко, який до того був гендиректором ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля".

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14 09 2017 12:03
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