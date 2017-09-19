Південна Корея хоче повернення до ядерного статусу, - Reuters

Глава Пентагону мав розмову з цього приводу зі своїм південнокорейським колегою

Уряд Південної Кореї порушив питання про повернення державі ядерного статусу.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс мав таку розмову зі своїм південнокорейським колегою. Однак навідріз відмовився коментувати це питання, інформує Reuters.

"Ми відкриті до діалогу з нашими союзниками по будь-якому питанню, який вони хочуть порушити", - сказав Меттіс.

Крім цього, він уточнив, що США розглядають кілька військових варіантів щодо КНДР. Ці дії зможуть захистити Південну Корею від важких наслідків. При цьому, перерахувати їх теж він відмовився.

Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель закликав США, Китай і Росію вести прямі переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо, що КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.