СПОРТ НОВИНИНа зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані виступить спільна збірна Південної та Північної Корей з жіночого хокею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Південна Корея і КНДР відправлять на Олімпіаду спільну жіночу збірну з хокею
Була досягнута також домовленість про використання на церемонії відкриття прапора об'єднаної Кореї
Фото: vidomosti-ua.com
Така домовленість була досягнута в ході чергового етапу переговорів представників двох Корей в прикордонному селі Панмунджом, повідомляє агентство Yonhap.
Крім відправки в Пхенчхан північнокорейських хокеїсток, сторони також домовилися про участь у заходах високопоставлених чиновників КНДР, а також трупи артистів, яка дасть в період проведення Ігор кілька концертів.
На церемонії відкриття Олімпійських ігор буде також піднято прапор об'єднаної Кореї - біле полотнище з синім зображенням Корейського півострова, на якому не виділяються територіальні кордону двох держав.
Нагадаємо, Південна Корея та КНДР домовилися про перші за два роки прямі переговори.
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