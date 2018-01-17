Південна Корея і КНДР відправлять на Олімпіаду спільну жіночу збірну з хокею

Була досягнута також домовленість про використання на церемонії відкриття прапора об'єднаної Кореї

На зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані виступить спільна збірна Південної та Північної Корей з жіночого хокею.

Така домовленість була досягнута в ході чергового етапу переговорів представників двох Корей в прикордонному селі Панмунджом, повідомляє агентство Yonhap.

Крім відправки в Пхенчхан північнокорейських хокеїсток, сторони також домовилися про участь у заходах високопоставлених чиновників КНДР, а також трупи артистів, яка дасть в період проведення Ігор кілька концертів.

На церемонії відкриття Олімпійських ігор буде також піднято прапор об'єднаної Кореї - біле полотнище з синім зображенням Корейського півострова, на якому не виділяються територіальні кордону двох держав.