Південна Корея планує бути все більш незалежною від вугілля та атомних електростанцій
Про це повідомляє Reuters.
Передбачається збільшення частки електроенергії, яку виробляють електростанції на природному газу, з 18 до 27% до 2030 року, а гідроенергетики – з 5 до 20%.
Новий план адміністрації Муна Чже Іна має на меті поліпшити екологічну ситуацію в країні та передбачає зменшення частки вугільних електростанцій в загальному обсязі виробництва електроенергії з 40 до 21,8% до 2030 року.
Частка атомної енергетики до цього ж терміну згідно з планом має скоротитися з 30 до 21,6%.
Нагадаємо, громадяни Швейцарії схвалили енергетичну реформу, яка спрямована на зниження енергоспоживання та розвиток відновлювальних джерел енергії.
Тим часом в Україні столичні споживачі станом на 1 травня заборгували за використану електричну енергію більше 1 мільярда гривень.
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