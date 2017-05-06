Південна Корея планує бути все більш незалежною від вугілля та атомних електростанцій

Новий план має на меті поліпшити екологічну ситуацію в країні

Адміністрація президента Південної Кореї оприлюднила план зі зниження залежності енергетики країни від вугілля і атомних електростанцій.

Про це повідомляє Reuters.

Передбачається збільшення частки електроенергії, яку виробляють електростанції на природному газу, з 18 до 27% до 2030 року, а гідроенергетики – з 5 до 20%.

Новий план адміністрації Муна Чже Іна має на меті поліпшити екологічну ситуацію в країні та передбачає зменшення частки вугільних електростанцій в загальному обсязі виробництва електроенергії з 40 до 21,8% до 2030 року.

Частка атомної енергетики до цього ж терміну згідно з планом має скоротитися з 30 до 21,6%.

Нагадаємо, громадяни Швейцарії схвалили енергетичну реформу, яка спрямована на зниження енергоспоживання та розвиток відновлювальних джерел енергії.

Тим часом в Україні столичні споживачі станом на 1 травня заборгували за використану електричну енергію більше 1 мільярда гривень.