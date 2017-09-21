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Південна Корея планує надати КНДР $8 млн, всупереч санкціям Радбезу ООН, - Reuters

Таке рішення у Південній Кореї не здобуло підтримки, також це викликало занепокоєння в Японії та Сполучених Штатах
Південна Корея схвалила виділення 8 мільйонів доларів допомоги Північній Кореї попри нещодавно прийняті санкції Ради безпеки ООН проти КНДР.
Південна Корея планує надати КНДР $8 млн, всупереч санкціям Радбезу ООН, - Reuters Фото: KCNA

Таке рішення у Південній Кореї не здобуло підтримки, також це викликало занепокоєння в Японії та Сполучених Штатах.

У той же час в Південній Кореї запевнили, що політика допомоги КНДР не зазнала впливу загальної геополітичної напруженості. Точний час та розмір допомоги затвердять пізніше, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Китаю заявив, що ситуація на Корейському півострові стає дедалі серйозною і може вийти з-під контролю.

"Ми закликаємо всі сторони бути спокійнішими і не дозволити ситуації загостритись з-під контролю. Китай сподівається, що Південна Корея буде докладати зусиль для зменшення напруженості", - сказав він.

Зазначимо, нещодавно уряд Південної Кореї порушив питання про повернення державі ядерного статусу.

Нагадаємо, що КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.

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