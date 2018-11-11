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Південна Корея подарувала КНДР 200 тонн мандаринів

Лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав до Південної Кореї дві тонни грибів, а південнокорейський президент Мун Чже Ін відправив до Північної Кореї чотири літаки мандаринів
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін у суботу, 11 листопада, як жест дружби надіслав 200 тонн мандаринів до Північної Кореї.
Південна Корея подарувала КНДР 200 тонн мандаринів Фото: ap.org

У Південній Кореї зараз сезон мандаринів, водночас у КНДР ці фрукти придбати складно. Це дружній жест у межах домовленості обох Корей покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир на півострові, пише DW.

Вантаж мандаринів відправили з південнокорейського острова Чеджу у відповідь на посилку з боку Північної Кореї. У вересні північнокорейський лідер Кім Чен Ин надіслав до Південної Кореї дві тонни грибів після саміту керівництва обох Корей у Пхеньяні.

За повідомленням адміністрації президента Південної Кореї, фрукти перевозитимуть на літаках у 20 тис. ящиків. Очікується, що вантаж мандаринів доставлять до Північної Кореї в понеділок, 12 листопада.

Окрім того, 11 листопада обидві Кореї скасували військові пости на 11 пунктах на кордоні між країнами в межах угоди, підписаної міністрами оборони обох країн на вересневому саміті.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну собак рідкісної породи пхунсан.

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11 11 2018 20:23
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