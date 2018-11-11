Південна Корея подарувала КНДР 200 тонн мандаринів
У Південній Кореї зараз сезон мандаринів, водночас у КНДР ці фрукти придбати складно. Це дружній жест у межах домовленості обох Корей покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир на півострові, пише DW.
Вантаж мандаринів відправили з південнокорейського острова Чеджу у відповідь на посилку з боку Північної Кореї. У вересні північнокорейський лідер Кім Чен Ин надіслав до Південної Кореї дві тонни грибів після саміту керівництва обох Корей у Пхеньяні.
За повідомленням адміністрації президента Південної Кореї, фрукти перевозитимуть на літаках у 20 тис. ящиків. Очікується, що вантаж мандаринів доставлять до Північної Кореї в понеділок, 12 листопада.
Окрім того, 11 листопада обидві Кореї скасували військові пости на 11 пунктах на кордоні між країнами в межах угоди, підписаної міністрами оборони обох країн на вересневому саміті.
Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну собак рідкісної породи пхунсан.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку