Південна Корея посилить допомогу Україні

Південна Корея збільшить обсяги гуманітарної допомоги для України на тлі російського вторгнення.

Про це заявив президент країни Юн Сок Йоль на полях саміту країн Південно-Східної Азії в Камбоджі, передає державне агентство Yonhap.

Він наголосив, що вторгнення росії в Україну є порушенням міжнародного права та загрозою життю та правам українців.

Юн Сок Йоль сказав, що слід поважати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України, і що Південна Корея й надалі збільшуватиме гуманітарну допомогу охопленій війною країні.