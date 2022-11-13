ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент країни Юн Сок Йоль наголосив, що вторгнення росії в Україну є порушенням міжнародного права та загрозою життю та правам українців
Як повідомляв iPress, Південна Корея вперше продасть Сполученим Штатам артилерійські снаряди калібру 155 мм, які будуть призначені для подальших поставок на потреби українських сил.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Південна Корея посилить допомогу Україні
Фото: Reuters
Південна Корея збільшить обсяги гуманітарної допомоги для України на тлі російського вторгнення.
Про це заявив президент країни Юн Сок Йоль на полях саміту країн Південно-Східної Азії в Камбоджі, передає державне агентство Yonhap.
Він наголосив, що вторгнення росії в Україну є порушенням міжнародного права та загрозою життю та правам українців.
Юн Сок Йоль сказав, що слід поважати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України, і що Південна Корея й надалі збільшуватиме гуманітарну допомогу охопленій війною країні.
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13 11 2022 16:45 МЕДІА
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