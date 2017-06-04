Південна Корея провела запуск балістичної ракети у відповідь на випробування КНДР
"Нещодавно на випробувальному полігоні в Анхині при Інституті оборонних досліджень міністерства оборони проведено випробування балістичної ракети типу "Хенму" з дальністю 800 кілометрів", - повідомляє Ренхап з посиланням на слова військового джерела.
На випробуванні був присутній міністр оборони країни Хан Мін Гу. Дата пуску ракети не називається.
Військові Південної Кореї підкреслили, що південнокорейська балістична ракета покриває всю територію КНДР, яка напередодні провела чергові випробування балістичної ракети, імовірно, середнього радіусу дії.
Нагадаємо, що Північна Корея вночі 5 квітня знову запустила ракету в бік Японії в рамках своїх випробувань.
Як відомо, у понеділок, 6 березня, Північна Корея здійснила запуск заборонених балістичних ракет, які пролетіли близько 1000 кілометрів і впали в море. Пізніше стало відомо, що ракет було чотири.
Попередній запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяна, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого. Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.
Після цього президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.
Відтак, США 31 березня, ввели додаткові санкції проти 11 громадян Північної Кореї і однієї північнокорейської компанії,
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