Південна Корея ввела нові санкції проти КНДР

Південна Корея розширила санкції проти КНДР, включивши в список ще 18 північнокорейських громадян.

"Це все люди з фінансових установ КНДР, які вже потрапили під санкції ООН", - повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді. Усі особи, щодо яких запроваджено санкцій, є високопоставленими північнокорейцями та пов'язані з ракетною і ядерною програмами КНДР, так само як із зовнішньоекономічною діяльністю Пхеньяну.

У Міністерстві внутрішніх справ Південної Кореї заявили, що дані заходи мають на меті змусити не мати проблемних транзакцій з КНДР ким би то не було.

"Ми сподіваємося, що це внесе свою роль у блокування основних джерел іноземної валюти для Північної Кореї і запобіжить розробку нею зброї масового знищення", - додали у відомстві.

Згідно з інформацією південнокорейських урядовців, 14 людей з санкційного списку знаходяться в Китаї, двоє в Лівії, і ще двоє - в Росії.