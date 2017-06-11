Південна Корея ввела нові санкції проти КНДР
"Це все люди з фінансових установ КНДР, які вже потрапили під санкції ООН", - повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді. Усі особи, щодо яких запроваджено санкцій, є високопоставленими північнокорейцями та пов'язані з ракетною і ядерною програмами КНДР, так само як із зовнішньоекономічною діяльністю Пхеньяну.
У Міністерстві внутрішніх справ Південної Кореї заявили, що дані заходи мають на меті змусити не мати проблемних транзакцій з КНДР ким би то не було.
"Ми сподіваємося, що це внесе свою роль у блокування основних джерел іноземної валюти для Північної Кореї і запобіжить розробку нею зброї масового знищення", - додали у відомстві.
Згідно з інформацією південнокорейських урядовців, 14 людей з санкційного списку знаходяться в Китаї, двоє в Лівії, і ще двоє - в Росії.
Нагадаємо, 27 вересня Сполучені Штати розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.
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