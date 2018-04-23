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Південна Корея вимкнула гучномовці з пропагандою на кордоні з КНДР

Південна Корея без зупинки транслювала анти-північнокорейську пропаганду вздовж кордону з КНДР
Уряд Південної Кореї пізно ввечері в неділю, 22 квітня, заявив, що трансляцію пропаганди через гучномовці на кордоні з КНДР вимкнено.
Південна Корея вимкнула гучномовці з пропагандою на кордоні з КНДР Фото: nytimes.com

За словами міністра оборони Південної Кореї, до такого кроку вдалися з метою "знизити військове напруження між Півднем і Північчю та створити гарну атмосферу для мирних переговорів". Цього тижня мають зустрітись лідери двох країн, - інформує The New York Times.

Південна Корея без зупинки транслювала анти-північнокорейську пропаганду вздовж кордону з КНДР після четвертих ядерних випробувань, до яких вдався Пхеньян. У відповідь КНДР ввімкнула свої гучномовці з контрпропагандою. У Південній Кореї сподіваються, що сусіди також вимкнуть свої пристрої.

Зустріч  президента Південної Кореї Муна Чже Іна та лідера КНДР Кім Чен Ина запланована на п'ятницю, 27 квітня. Це будуть треті перемовини між країнами. Передбачається, що темою стане припинення ядерної програми Північної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінеться з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном 27 квітня.

Нагадаємо, на початку березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі з делегацією спецпосланців з Південної Кореї заявив, що прагне рішуче просувати питання національного возз'єднання.

Раніше Кім Чен Ин відвідав Пекін та провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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23 04 2018 09:44
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