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Південна Корея зацікавлена у розвитку 4G і 5G в Україні

Корейська сторона відзначила прогрес України на шляху реформ і поліпшення інвестиційного клімату
Південна Корея може інвестувати в розвиток зв'язку четвертого - 4G і п'ятого - 5G покоління, що забезпечують високошвидкісний доступ в інтернет в Україні.
Південна Корея зацікавлена у розвитку 4G і 5G в Україні Фото: ria.ru

"Обсяги взаємної торгівлі та інвестицій в Україні з боку Республіки Корея поки не є значними, і саме час змінити цю ситуацію і виробити ефективну співпрацю. Особливо в сфері розвитку інформаційної інфраструктури для 4G і 5G в Україні. Це є одним з найважливіших пріоритетів роботи уряду і Мінекономрозвитку, а Корея є визнаним світовим лідером у цій сфері", – розповів міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє прес-служба відомства.

Корейська сторона відзначила прогрес України на шляху реформ і поліпшення інвестиційного клімату.

"Ми бачимо прогрес України на шляху до поліпшення інвестклімату. Ми також розуміємо, що незабаром ці зміни дадуть значний поштовх для економіки і розвитку вашої країни", - підкреслив член ради директорів корейського офісу ЄБРР в Україні Сунмін Пак.

Нагадаємо, у квітні заступник голови Адміністрації президента України з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ Дмитро Шимків заявив, що Кабінет міністрів блокує 4G в Україні.

Шимків також додав, що 4G може принести до бюджету країни в 2017 році понад 6 мільярдів гривень, а користувачам якісний голосовий зв'язок в цифрі та якісний доступ для даних, але головне накрити всю країну якісним швидкісним Інтернетом.

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25 05 2017 18:32
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