Південна Корея заявляє про готовність КНДР до переговорів зі Сполученими Штатами

Офіційні посадові особи з делегації США на Олімпіаді виключали зустріч із делегацією КНДР

Північна Корея готова до переговорів зі Сполученими Штатами Америки.

Про це заявили у прес-службі президента Південної Кореї після годинної зустрічі між президентом Південної Кореї Мун Чжен Іном і представником Північної Кореї генералом Кім Йонг Чолом, яка відбулася після прибуття делегації КНДР на церемонію закриття зимових Олімпійських ігор, інформує The Washington Post.

"Північна Корея погодилася, що міжкорейські відносини повинні поліпшуватися рівносильно з відносинами між Північною Кореєю і Сполученими Штатами", – йдеться в повідомленні.

Делегація США на церемонії закриття Ігор також була присутня, її очолювала дочка і радник президента США Іванка Трамп, а північнокорейську групу очолював Кім Йонг Чол, колишній начальник розвідки, обвинувачений у причетності до нападів 2010 року, внаслідок яких загинули 50 південнокорейців.

Офіційні посадові особи з делегації США виключали зустріч з делегацією КНДР.

Зустріч між представниками КНДР і Південної Кореї відбулася на тлі протестів, які влаштували родичі жертв загиблих південнокорейців і консервативні депутати, які намагалися заблокувати прибуття делегації з КНДР.

Нагадаємо, Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

Північна Корея засудила нові санкції США, звинувативши Вашингтон у спробі підірвати поліпшення міжкорейських відносин під час зимових Олімпійських ігор.

Раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що США готові провести переговори з КНДР, але тиск на Північну Корею триватиме, допоки країна не відмовиться від ядерної програми.