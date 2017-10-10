Південна Корея звинувачує хакерів КНДР у викраденні військових документів
Як повідомив південнокорейський депутат Лі Чхоль Хі, інформацію отримали від міністерства оборони його країни З-поміж таємних документів були плани військових дій, розроблені США та Південною Кореєю. Про це повідомляє "ВВС Україна".
Вони також містять доповіді старших командирів союзників.
Міністерство оборони Південної Кореї поки відмовляється коментувати цю заяву.
Хакерам вдалося викрасти 235 гігабайтів військових документів з Об'єднаного центру захисту інформації. 80% з них ще не ідентифіковані.
Викрадення відбулося у вересні минулого року. У травні Південна Корея повідомила, що викрадена велика кількість даних і що кібератаку, ймовірно, вчинила Північна Корея. Водночас більше інформації не повідомили.
Північна Корея тоді спростувала претензії.
Нагадаємо, Вашингтон розгорне у Південній Кореї збройні сили стратегічного призначення, про що домовилися президенти США Дональд Трамп і Південної Кореї Мун Чже Ін під час зустрічі у Нью-Йорку.
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